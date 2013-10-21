На месте взрыва в Волгограде обнаружены фрагменты гранаты (фото)

Тип гранаты устанавливается.

В настоящее время саперы запустили в салон автобуса робота-манипулятора, который проводит детальный осмотр. После робота осмотр места происшествия начнут криминалисты.

В СУ СКР по Волгоградской области V1.ru сообщили, что по факту взрыва уже возбуждено уголовное дело.