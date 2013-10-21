На месте взрыва в Волгограде обнаружены фрагменты гранаты (фото)

15:05, 21 октября 2013
Мир
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На месте взрыва пассажирского автобуса в Красноармейском районе Волгограда обнаружены фрагменты ручной осколочной гранаты. 

В настоящее время саперы запустили в салон автобуса робота-манипулятора

Тип гранаты устанавливается.

В настоящее время саперы запустили в салон автобуса робота-манипулятора, который проводит детальный осмотр. После робота осмотр места происшествия начнут криминалисты.

В СУ СКР по Волгоградской области V1.ru сообщили, что по факту взрыва уже возбуждено уголовное дело.

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