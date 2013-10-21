На месте взрыва в Волгограде обнаружены фрагменты гранаты (фото)
15:05, 21 октября 2013Мир
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На месте взрыва пассажирского автобуса в Красноармейском районе Волгограда обнаружены фрагменты ручной осколочной гранаты.
В настоящее время саперы запустили в салон автобуса робота-манипулятора
Тип гранаты устанавливается.
В настоящее время саперы запустили в салон автобуса робота-манипулятора, который проводит детальный осмотр. После робота осмотр места происшествия начнут криминалисты.
В СУ СКР по Волгоградской области V1.ru сообщили, что по факту взрыва уже возбуждено уголовное дело.
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