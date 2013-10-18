Депутаты Госдумы лишились иностранных счетов

По его словам, все депутаты подтвердили, что, в соответствии с законом, к 19 августа закрыли все свои счета за границей. При этом Ковалев уточнил, что некоторые депутаты не смогли этого сделать просто потому, что сейчас их счета арестованы или заблокированы. Они обязались закрыть их сразу после снятия ареста, пишет Лента.ру.

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Действующее законодательство запрещает высокопоставленным российским чиновникам, в том числе министрам, депутатам и сенаторам, иметь счета за рубежом.

В случае обнаружения каких-либо активов за границей чиновникам грозит немедленное увольнение. При этом закон не распространяется на зарубежную недвижимость в случае, если она задекларирована.

Закон, запрещающий чиновникам иметь активы за границей, был принят в мае 2013 года. Он был разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его целью источники в Кремле назвали национализацию элит.