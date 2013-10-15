Задержанному в Панаме украинцу сих пор не выдвинули обвинений

Гражданину Украины, задержанному в Панаме за нападение на российского вице-консула, пока еще не выдвинуто обвинение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Обвинения, по нашей информации, пока еще ему не выдвинуты, поэтому мы не можем сказать, какая статья ему инкриминируется”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что в Панаме нет полноценного дипломатического учреждения Украины, а функции по представлению интересов Украины в Панаме осуществляет посольство Украины в Мексике.

По словам Перебыйниса, украинский консул в Мехико имел телефонный разговор с задержанным, в ходе которого украинец не жаловался на условия содержания и отношение к нему. “Более подробно обстоятельства инцидента должны быть выяснены во время встречи почетного консула Украины в Панаме, которому поручено сделать это при первой же возможности”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, нападение на вице-консула РФ в Панаме Евгения Манилова было совершено 11 октября рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице страны – городе Панама. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Лисовенко утверждает, что перед преступлением находился под каким-то внешним воздействием и не контролировал свои действия.

В дипломатическом представительстве Украины в Мехико объяснили, что Лисовенко предпринимал неоднократные попытки обратиться в российское дипучреждение в Панаме, поскольку ему было проще общаться на русском языке.