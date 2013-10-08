Дата рассмотрения апелляции украинца из Greenpeace остается неизвестной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, МИД известно, что в ближайшее время, даже, согласно некоторым сообщениям, сегодня, такие апелляционные обращения начнут рассматриваться высшей инстанцией в Мурманске.

“Насколько мы понимаем, это будет длительный процесс, поскольку апелляция каждого члена экипажа будет рассматриваться отдельно. Поэтому, когда именно будет рассматриваться дело нашего гражданина, пока мы точно не можем сказать. Очевидно, что это вряд ли будет на этой неделе”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что МИД Украины пытается выяснить точную дату рассмотрения апелляции.

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По его словам, украинский консул будет присутствовать в Мурманске во время рассмотрения апелляции и будет сотрудничать с защитой.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

На странице «Гринпис» в Twitter сообщается, что украинскому ч