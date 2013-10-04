Первые апелляции по делу активистов Greenpeace рассмотрят 8 октября

Мурманский областной суд 8 октября рассмотрит три первые апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace, обвиняемых в пиратстве, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Синица, передает РИА Новости.

"Судебная коллегия рассмотрит жалобы на аресты (Дениса) Синякова, (Андрея) Аллахвердова и (Екатерины) Заспа во вторник, 8 октября", - сказал она.

"Заспа сообщила, что будет связываться с судом по видео-конференц-связи", - уточнила пресс-секретарь. По словам Синицы, заседания начнутся в 9.30 мск, два процесса пройдут одновременно в двух залах.

Как сообщила РИА Новости руководитель адвокатской группы Ирина Исакова, апелляции в областной суд будут передаваться только после того, как все иностранные фигуранты ознакомятся с жалобами, переведенными на их родные языки. "Они должны ознакомиться, расписаться и только потом жалобы должны направляться в областной суд. Может быть, это произойдет на следующей неделе", - пояснила адвокат.

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Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов. Всем арестованным 2 и 3 октября было предъявлено обвинение в пиратстве.