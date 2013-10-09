В России учительница высекла 19 учеников проводом от ноутбука

Учительница одной из школ якутского города Нюрба предстанет перед судом за то, что высекла 19 школьников шнуром от ноутбука.

Как удалось установить прокуратуре региона, женщина, "используя малозначительный повод, нанесла от двух до десяти ударов шнуром зарядного устройства от ноутбука в область ягодиц 19 воспитанникам". Потерпевшими по данному делу признаны 14 мальчиков и пять девочек, пишет Комсомольская правда.

Поводом для такого наказания стало непослушание: дети без разрешения взяли свои зарядные устройства от ноутбуков, которые раньше педагог у них отобрала.

Учительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ "Причинение побоев".