Дело об убийстве певца Игоря Талькова сдали в архив - СК РФ

Обвиняемый в убийстве поэта и музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман уже более 20 лет скрывается в Израиле, в России он объявлен в розыск, сообщил РИА Новости в субботу представитель СУСК по Петербургу.

"Обвинение Шляфману было предъявлено заочно. Расследование дела приостановлено за розыском обвиняемого. Все эти годы Израиль не выдает его", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства пояснил, что несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие уже предпринимало попытки заполучить Шляфмана.

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В настоящее время расследование дела об убийстве Игоря Талькова приостановлено и сдано в архив.

Напомним, Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Убийство было раскрыто, обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено директору Талькова Валерию Шляфману, который уже более 20 лет находится в розыске.

Справка. Игорь Тальков - российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.