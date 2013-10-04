Участник "Черных пантер" умер через три дня после освобождения из тюрьмы
Бывший участник афроамериканского движении за права чернокожего населения США «Черные Пантеры» Херман Уоллес скончался на третий день после освобождения из тюрьмы.
Причиной смерти 71-летнего Уоллеса стал рак печени, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.
Херман Уоллес, отбывавший в тюрьме Луизианы пожизненное заключение с 1974 года, 2 октября был выпущен из тюрьмы. Суд Луизианы принял решение об освобождении заключенного в связи с нарушением его конституционных прав. В числе прочего суд отметил, что в число присяжных, принимавших решение по делу Уоллеса, не допускали женщин, что противоречит конституции США, гарантирующей всем гражданам США равенство перед законом.
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Уоллес подал прошение об освобождении в июне 2013 года, после того, как у него был диагностирован рак в терминальной стадии. Однако власти Луизианы не удовлетворили его прошение.
Бывший член «Черных пантер» был приговорен к пожизненному заключению в 1974 году за причастность к убийству охранника в луизианской тюрьме, известной под названием «Ангола», где Уолллес отбывал наказание за вооруженное ограбление.
Вместе с Уоллесом были осуждены двое его сокамерников. Один из них, Роберт Кинг (Robert King), был освобожден в 2011 году. Второй, Альберт Вудфокс (Albert Woodfox), продолжает отбывать наказание в одиночной камере.
Ни один из троих осужденных не признал своей вины. Как пишет The Guardian, Уоллес считал, что обвинение в убийстве было связано с активностью осужденных в тюрьме «Ангола», известной своим строгим режимом.
Так, Уоллес вместе с несколькими сокамерниками основал в тюрьме ячейку организации «Черная пантера», а также занимался борьбой за улучшение условий содержания заключенных, устраивая забастовки и акции протеста.
По мнению его адвокатов, приговор ему был вынесен неправомерно, поскольку прямых доказательств вины Уоллеса не существовало, а заключенные, дававшие показания, впоследствии от них отказались.