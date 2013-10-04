Участник "Черных пантер" умер через три дня после освобождения из тюрьмы

Причиной смерти 71-летнего Уоллеса стал рак печени, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Херман Уоллес, отбывавший в тюрьме Луизианы пожизненное заключение с 1974 года, 2 октября был выпущен из тюрьмы. Суд Луизианы принял решение об освобождении заключенного в связи с нарушением его конституционных прав. В числе прочего суд отметил, что в число присяжных, принимавших решение по делу Уоллеса, не допускали женщин, что противоречит конституции США, гарантирующей всем гражданам США равенство перед законом.

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Уоллес подал прошение об освобождении в июне 2013 года, после того, как у него был диагностирован рак в терминальной стадии. Однако власти Луизианы не удовлетворили его прошение.

Бывший член «Черных пантер» был приговорен к пожизненному заключению в 1974 году за причастность к убийству охранника в луизианской тюрьме, известной под названием «Ангола», где Уолллес отбывал наказание за вооруженное ограбление.

Вместе с Уоллесом были осуждены двое его сокамерников. Один из них, Роберт Кинг (Robert King), был освобожден в 2011 году. Второй, Альберт Вудфокс (Albert Woodfox), продолжает отбывать наказание в одиночной камере.

Ни один из троих осужденных не признал своей вины. Как пишет The Guardian, Уоллес считал, что обвинение в убийстве было связано с активностью осужденных в тюрьме «Ангола», известной своим строгим режимом.

Так, Уоллес вместе с несколькими сокамерниками основал в тюрьме ячейку организации «Черная пантера», а также занимался борьбой за улучшение условий содержания заключенных, устраивая забастовки и акции протеста.

По мнению его адвокатов, приговор ему был вынесен неправомерно, поскольку прямых доказательств вины Уоллеса не существовало, а заключенные, дававшие показания, впоследствии от них отказались.