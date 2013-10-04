Асад обвинил Турцию в гибели тысяч сирийцев
22:35, 04 октября 2013Мир
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Турция дорого заплатит за свое участие в гражданской войне в его стране.
Асад обвинил Турцию в гибели тысяч сирийцев, фото УНІАН
В интервью турецкому телеканалу президент Асад обвинил премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ответственности за гибель десятков тысяч сирийцев, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Он также возложил на Турцию вину за разрушение объектов инфраструктуры в Сирии и содействие росту напряженности на Ближнем Востоке.
Турция с самого начала гражданской войны поддерживает силы оппозиции в Сирии.
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