Асад обвинил Турцию в гибели тысяч сирийцев

В интервью турецкому телеканалу президент Асад обвинил премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ответственности за гибель десятков тысяч сирийцев, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Он также возложил на Турцию вину за разрушение объектов инфраструктуры в Сирии и содействие росту напряженности на Ближнем Востоке.

Турция с самого начала гражданской войны поддерживает силы оппозиции в Сирии.