На Мадагаскаре разъяренная толпа растерзала живьем двух европейцев

Двое иностранцев, один из которых является гражданином Франции, были убиты сегодня на Мадагаскаре толпой местных жителей, которые заподозрили их в торговле человеческими органами. Инцидент произошел на острове Нуси-Бе.

МИД Франции подтвердил французское гражданство одного из убитых. Официальный представитель ведомства также сообщил, что 700 французам, проживающим на этом острове, рекомендовано не покидать своих жилищ. Отменены занятия во французском лицее, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Официальный Париж надеется, что юстиция Мадагаскара выяснит подлинные обстоятельства происшедшего, а также примет все необходимые меры для обеспечения безопасности французских граждан", - отметил представитель МИД.

Согласно поступающим с Мадагаскара сообщениям, двое иностранцев были схвачены толпой после пропажи на острове восьмилетнего мальчика, изуродованное тело которого было найдено позже.

Толпа подвергла иностранцев пыткам, в ходе которых они сознались, что занимались похищением людей и торговлей человеческими органами. Оба были после этого растерзаны толпой.

На Мадагаскаре в последние два года уже произошли три случая убийства граждан Франции. Так, в апреле 2012 года супружеская чета была убита на одном из пляжей на юге острова Мадагаскар.