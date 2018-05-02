Дорожные бои: Украинцы все чаще прибегают к самосуду над виновниками ДТП

Люди теряют веру в силу закона и берутся вершить правосудие сами, объясняют эксперты. И это – довольно опасная тенденция.

7 августа – Кривой Рог, 10 августа – Киев, 11 августа – Луганск, Львов, 18 августа – Полтава: ситуации, когда очевидцы ДТП пытаются устроить самосуд над его виновником, имеют место чуть ли ни ежедневно. «Люди видят, что после ДТП обычно пытаются отмазать виновных. Люди не верят, что добиться справедливости возможно. Терпению приходит конец. Правосудия у нас в стране нет, поэтому люди решают взять все в свои руки», - объясняет социолог Ирина Бекешкина.

«Помогают» им в этом плане социальные сети и телевидение, добавляет практикующий психолог Алина Котенко. «Сюжеты о той или иной попытке совершить самосуд обязательно появляется в новостях, ролики – в Интернете. Люди воспринимают это как руководство к действию. Особенно, если в новостях показан только самосуд и не говорится о последствиях для тех, кто его совершил», - говорит эксперт.

Формально обозленные на всю систему государственной власти люди правы. Украинские реалии таковы, что громкая фамилия и наличие обеспеченных родственников – это, по сути, гарантия того, что виновник ДТП избежит наказания. Даже если в аварии пострадали или погибли люди. Примеры известны всем: экс-пасынок газового олигарха Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский в 2007 году Киеве спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека – скрывается от украинской фемиды в Израиле; сын одесского чиновника Феликс Петросян в 2008 году в Одессе на джипе Toyota Prado разбил 10 автомобилей, один человек в аварии погиб – признан невиновным; сын депутата городского совета Симферополя Виталий Файнгольд в 2008 году, будучи за рулем Bentley, врезался в мотоцикл Suzuki, водитель мотоцикла погибла на месте – признан виновным в нарушении ДТП, но амнистирован по инвалидности II группы. И так далее.

А «пьяные аварии» вообще продолжают происходить практически каждый день, все чаще их фигурантами становятся работники правоохранительных органов или чиновники. И те и другие, также как и перечисленные выше «мажоры», редко отвечают перед законом. На эту печальную тенденцию на недавнем заседании Кабинета министров обратил внимание даже премьер-министр Украины Николай Азаров и пообещал очистить государственный аппарат от алкоголиков и наркоманов. Правда, полетели ли уже чьи-то чиновничьи головы, неизвестно.

Пока что попадают под горячую руку толпы далеко не все совершившие ДТП водители. «Ситуации могут быть разные, но люди видят, кто пьяный, кто пытается удрать, хамит людям. Вот кто попадает», - напоминает бывший замминистра внутренних дел, народный депутат Геннадий Москаль. Но как бы там ни было, закон не на стороне тех, кто берет на себя роль борцов за справедливость.

Во-первых, если на место происшествия приезжают правоохранители, то они должны защищать виновника ДТП. «Есть соответствующие инструкции и регламентирующие работу гаишников и милиционеров документы. Работники ГАИ, прибывшие на место аварии, должны действовать в рамках инструкций и закона», - объясняют в пресс-службе ГАИ.

Во-вторых, избиение человека – это уголовно наказуемое действие. «По существу, нельзя таких людей трогать, потому что не будет тогда никакого гражданского сопротивления в обществе. Правоохранительные органы бездействуют. Власть бездействует. Как можно наказывать тех, кто проявил гражданское мужество и гражданское самосознание. Но формально они могут быть привлечены к ответственности», - предупреждает Геннадий Москаль.

Именно поэтому, люди, если и «нападают» на виновника ДТП, то, в основном, «толпой». «В группе происходит размывание ответственности. Если бы человек один наблюдал аварию, то не стал бы совершать самосуд. А когда много людей – вспышка гораздо сильнее», - объясняет Алина Котенко.

И если инцидент все-таки имел место, адвокат Татьяна Монтян людям, которые совершили или попытались совершить самосуд, советует не «светить» лицо перед видеокамерами и не попадаться милиционерам. Но как потом будет развиваться ситуация, на самом деле зависит от того, «насколько «крут» потерпевший и сколько он готов инвестировать в то, чтобы отомстить людям, устроившим ему самосуд», говорит она.

Судить нельзя не судить?..

Чтобы изменить ситуацию, нужно менять правила дорожного движения, усиливать ответственность за ДТП и, особенно, за «пьяные аварии», уверен Геннадий Москаль. «Болезнь настолько запущена, что лечить ее терапевтическими мерами бесполезно. Вождение в нетрезвом состоянии должно стать уголовным преступлением, как во множестве стран мира. Даже если не произошло ДТП, пьяный за рулем – в любом случае преступник. Пусть он подметает улицы, платит огромные штрафы. Но с обязательной конфискацией авто», - предлагает политик.

Но изменения должны касаться не только ПДД, но и государственной системы в целом. «В Украине растут протестные настроения. Такие вот попытки устроить самосуд – это тоже их проявления. Это большая проблема. Без радикальных реформ ничего изменить нельзя. Они должны быть настолько радикальными, чтобы люди поверили – в правосудие, государство и так далее», - подчеркивает Ирина Бекешкина.

Хроника войны

25 июля

В Одессе очевидцы масштабного ДТП чуть не устроили самосуд над его виновником. Водитель автомобиля Lexus превысил скорость и спровоцировал аварию: пострадало 5 автомобилей, телесные повреждения получила 33-летняя пассажирка Lexus. В одной из разбитых машин были ребенок и беременная женщина. По утверждению очевидцев, водитель Lexus был пьян.

31 июля

Самосуд над пьяным водителем пытались устроить жители Алушты. Мужчина на ВАЗ-2109 по «встречке» попытался обогнать троллейбус, но когда перед машиной появилось препятствие, и водитель вернулся на «свою» полосу, его развернуло поперек дороги перед троллейбусом.

К счастью, столкновения удалось избежать, не пострадали ни люди, ни автомобили. Правда, для самого «лихача» маневр мог закончиться плачевно. Когда он предпринял попытку скрыться с места происшествия, очевидцы перекрыли собой дорогу и попытались избить его. Спасли горе-водителя гаишники.

7 августа

Наряду Патрульно-постовой службы и бойцам «Беркута» пришлось обеспечивать безопасности водителя автомобиля «Daewoo Matiz», сбившего 8-летнего мальчика в Кривом Роге. После ДТП возле автомобиля собралось несколько сотен местных жителей, которые пытались избить его виновника. В результате происшествия ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы живота. Работники ГАИ предполагают, что авария произошла из-за недостаточной внимательности всех участников дорожного движения.

9 августа

Трагедией закончилась авария в городе Глухове Сумской области. Джип Toyota сбил движущийся навстречу мотоцикл, не уступив ему дорогу. Водитель мотоцикла позже скончался в больнице, пассажирка – оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Владелец Toyota, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться с места происшествия, но очевидцы воспрепятствовали его бегству, виновника ДТП задержали и избили. Досталось и внедорожнику - разъяренные мужчины били по автомобилю, чем придется – в том числе и аккумулятором от мотоцикла. В милиции сообщил, что несколько лет назад этот же человек – довольно известный местный бизнесмен – уже был участником подобной аварии, где тоже погиб человек.

10 августа

В Киеве пассажиры едва не устроили самосуд над водителем троллейбуса, из которого выпала женщина. По словам очевидцев, водитель, не дождавшись полного закрытия дверей, начал движение транспорта.

Результат: пострадавшую увезли в больницу с ушибами тела и закрытой черепно-мозговой травмой, водитель отстранен от работы, КП «Киевпастранс» проводит внутреннее расследование.

11 августа

Разгневанная толпа во Львове едва не растерзала водителя ВАЗ-2109, который не справился с управлением и на тротуаре сбил 6-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. Девочка отделалась ссадинами, а ее пятилетний брат, спустя два часа после наезда, умер в больнице.

Ожидая приезда ГАИ, люди окружили автомобиль, и пытались устроить над водителем самосуд. От возмущенных людей его спас «Беркут», приехавший на место происшествия. Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы. В его крови зафиксировано три промилле алкоголя.

…В тот же день вечером от нескольких сотен разъяренных луганчан правоохранителям пришлось спасать водителя Toyota Land Cruiser, директора одного из ночных клубов Луганска. Внедорожник на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. На момент аварии мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В течение получаса после происшествия на месте аварии собралось около 500 человек, которые попытались устроить самосуд над виновником ДТП, «отбивать» его пришлось сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшая девочка с множественными травмами находится в больнице.

14 августа

Жителям поселка Любашевка в Одесской области пришлось кулаками защищать местного жителя, пострадавшего в ДТП, от человека, который, собственно, и спровоцировал аварию. Пьяный экс-председатель Любашевского райсовета, выезжая со второстепенной дороги, врезался в «Жигули». В результате ДТП водитель «Жигулей» лишился обеих ног. Местные жители хотели свершить самосуд над виновником аварии, однако милиционеры отбили бывшего чиновника.

18 августа

В Полтаве молодой человек на автомобиле «Honda» сбил женщину. Сразу после ДТП нарушитель попытался скрыться, но его догнали четверо мужчин-очевидцев ДТП и избили. Пострадавшая женщина была доставлена в городскую больницу Полтавы, горе-водитель отделался ссадинами на руках и ногах.

Анна Невмержицкая