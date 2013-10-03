В Латвии запретили иметь двойное гражданство наряду с российским

Наряду с латвийским паспортом свои паспорта позволено иметь австралийцам, новозеландцам, бразильцам, а также гражданам Евросоюза из стран, входящих в блок НАТО.

Однако документ усугубляет и без того бесправное положение так называемых неграждан Латвии. Получить латвийский паспорт отныне будет еще сложнее, особенно людям старшего поколения, сообщает Голос России.

Закон "о гражданстве" ужесточает следующее правило: если негражданин старше 45-ти лет, теперь ему нужно будет доказать факт постоянного проживания в стране в течение последних нескольких лет. Авторы закона утверждают, что это связано с тем, что многие неграждане фактически не являются жителями страны. Например, люди пенсионного возраста, дети которых живут в России или Белоруссии, часто уезжают из Латвии, и живут фактически не в стране. Иногда некоторые из них решают получить гражданство Латвии, чтобы таким образом получить шенгенскую визу и таким образом попасть в европейское пространство. На самом деле, конечно, таких людей не так и много. Но прецеденты были. И именно поэтому ужесточили условия натурализации.

Но есть и плюсы. Процедура предоставления гражданства Латвии детям неграждан упрощена. Теперь это можно будет сделать по желанию одного из родителей, если появится также возможность регистрировать таких детей в качестве граждан одновременно с регистрацией рождения.