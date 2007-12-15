Лидеры Евросоюза создали спецгруппу для прогноза самых больших проблем

Лидеры стран Евросоюза создали группу для оценки будущих вызовов на период до 2020-2030 гг. и реагирования на них.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 14 декабря заключении Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

Группе предложено определить ключевые темы для оценки, которые должны включать, среди прочего, вопросы усиления и модернизации европейской экономической и социальной модели, усиления конкурентоспособности ЕС, верховенства права, стабильного развития, глобальной стабильности, миграции, энергетики и защиты от климатических изменений, борьбы с глобальной опасностью, международной преступностью и терроризмом. При этом группа должна осуществлять свои оценки в рамках Лиссабонского соглашения и не касаться вопросов возможных институционных изменений.

Возглавлять группу поручено бывшему лидеру испанской социалистической рабочей партии Филипе Гонсалесу МАРКЕСУ. Его заместителями избраны бывший Президент Латвии Вайре ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА и председатель правления, исполнительный директор и председатель совета директоров компании Nokia Йорма ОЛЛИЛА.

Всего в группу должно входить 9 человек, перечень которых должен быть представлен председательствующими в группе во время французского президентства в ЕС во второй половине 2008 года.

Группе предложено представить свой доклад на заседание Европейского Совета в июне 2010 года.