В США откроют первый магазин просроченных продуктов

Инициатором эксперимента является бизнесмен Дуг Раух, который владеет сетью супермаркетов Trader Joes. По мнению Рауха, магазины вынуждены выбрасывать огромное количество продуктов, которые еще пригодны для употребления в пищу, но их срок годности истек согласно правилам регламента пищевых регуляторов. По словам бизнесмена, речь идет прежде всего о кукурузных чипсах, шоколаде, яйцах, йогурте и молоке, сообщает РИА Новости.

Последние три наименования продуктов могут храниться намного дольше, если соблюдать определенный температурный режим хранения. В частности, яйца могут храниться 3-5 недель в холодильнике при температуре ниже 5 градусов по Цельсию, а чтобы молоко хранилось дольше и не прокисало, его температурный режим хранения должен составлять порядка 2 градусов по Цельсию.

Первый магазин просроченных продуктов Раух открывает в Дорчестере - квартал Бостона, где проживает преимущественно рабочий класс.

Согласно статистике, в одних только США выбрасывается 40% продуктов по причине истечения срока годности. При этом в некоторых случаях дата на упаковке означает не то, что после этого времени продукт употреблять опасно для здоровья, а лишь то, что вкус будет хуже обычного, отмечает Би-би-си.