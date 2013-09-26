В России сошли с рельсов вагоны с пропаном, идет эвакуация населения (обновлена)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД Валерия Вехова

Авария произошла в 40 километрах от станции Буй.

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"Шел состав из 100 вагонов, четыре вагона с пропаном сошли с рельсов, один перевернулся. Утечки пока нет. Идет эвакуация населения", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехали представители МЧС и МВД.

Позже в МЧС России сообщили, что с рельсов сошли семь вагонов с пропаном.