В России сошли с рельсов вагоны с пропаном, идет эвакуация населения (обновлена)

15:46, 26 сентября 2013
Мир
2534 0

В России под Костромой четыре вагона с пропаном сошли с рельсов, один из них перевернулся

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД Валерия Вехова

Авария произошла в 40 километрах от станции Буй.

По теме: В Луганской области 12 вагонов поезда сошли с рельсов

"Шел состав из 100 вагонов, четыре вагона с пропаном сошли с рельсов, один перевернулся. Утечки пока нет. Идет эвакуация населения", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехали представители МЧС и МВД.

Позже в МЧС России сообщили, что с рельсов сошли семь вагонов с пропаном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter