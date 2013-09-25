В Перу произошло мощное землетрясение, угрозы цунами нет
21:21, 25 сентября 2013Мир
1114 0
В Перу произошло землетрясение.
Перу / Фото : Flickr.com/ElIAs rOvIEllO /cc-by-nc-sa 3.0
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в среду у побережья Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Геологической службы США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 11.42 по местному времени (19.42 по киевскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра, эпицентр находился в 80 километрах к юго-западу от города Акари и в 504 километрах к юго-западу от Лимы.
Читайте также: В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter