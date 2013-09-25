В Перу произошло мощное землетрясение, угрозы цунами нет

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в среду у побережья Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Геологической службы США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 11.42 по местному времени (19.42 по киевскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра, эпицентр находился в 80 километрах к юго-западу от города Акари и в 504 километрах к юго-западу от Лимы.

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Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.