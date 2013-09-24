ЦИК Грузии зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты

Такое количество претендентов на высший государственный пост является рекордным за всю избирательную историю страны. До этого наибольшее количество кандидатов - семь - участвовали в президентских выборах 5 января 2008 года.

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Представитель Центризбиркома страны Эка Азарашвили заявила в понедельник, что всего в ЦИК поступило 54 заявления от желающих стать кандидатами в президенты, однако 31 из них отказали в регистрации по разным причинам.

Главными претендентами на президентский пост считаются Георгий Маргвелашвили, выдвинутый от возглавляемой премьер-министром Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» и бывший спикер парламента Давид Бакрадзе, который представляет пропрезидентской партии «Единое национальное движение».

Сам Саакашвили, согласно Конституции, не может баллотироваться в президенты, потому что занимает свою должность уже два срока.

Президентские выборы в Грузии состоятся 27 октября. ОБСЕ планирует направить в страну около 300 своих наблюдателей.

По материалам: Радио Свобода, Лента.ру