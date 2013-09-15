Священники греческих монастырей замешаны в финансовых махинациях на 5 млрд евро - СМИ

Среди замешанных в получении незаконных субсидий на 5 млрд евро есть монахи и священники, пишет воскресное издание газеты «Етнос».

Согласно результатам проверок, десятки монастырей в Греции участвовали в получении незаконных субсидий, предоставляя фальшивые документы. Фиктивные счета государству предъявляли тысячи фермеров, пенсионеров, предпринимателей, заключенных и священников. Выявлены 4,103 тысячи эмитентов поддельных и фиктивных счетов, уже обнаружено 503,2 тысячи таких счетов, пишет РИА Новости.

Наиболее распространенной практикой в таких случаях был наем монастырями для работ местных подрядчиков. В фиктивных счетах цена завышалась в разы, а разница между реальной стоимостью и суммой счета шла в карманы.

«В соответствии с расследованием, десятки монастырей участвовали в выписке поддельных счетов. Из них выделяется монастырь Симонапетра («Симонов камень» на Афоне), который выписал счета на 600 тыс евро, в том числе на имя заключенного в тюрьме города Диавата (вблизи Салоник). Заключенный был представлен как подрядчик на работы по реставрации», - сообщает издание.

Настоятель монастыря архимандрит Елисей считается одним из «дипломатов» монастырской общины, а монахи монастыря Симонапетра поддерживали игумена Ватопедского Афонского монастыря Ефраима в скандале с недвижимостью, отмечает газета.

В другом монастыре - на Крите - выявлены фиктивные счета на 270 тыс евро.

Проверки SDOE выявили поддельных и фиктивных счетов на 5 млрд евро.

«Стоит отметить, что эта сумма по итогам проверки лишь 20% нарушений, которые расследовались», - пишет «Етнос».