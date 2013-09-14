В Сирии хранится около 1 тысячи тонн химоружия - СМИ

По словам американского представителя, Россия согласилась с информацией США о том, что в Сирии находится порядка одной тысячи метрических тонн химоружия, прекурсоров, включая такие взрывчатые вещества и агенты как перечный газ, а также нервнопаралитические отравляющие вещества, в числе которых зарин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое обладает данными представителя администрации США.

"В Сирии находятся порядка 45 мест, связанных с программой химического оружия, и на половине из этих объектов хранятся взрывоопасные вещества и химические материалы", - сказал представитель США в Женеве, где в субботу завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Джона Керри по сирийской проблематике.

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Ранее спецслужбы располагали информацией, что химоружие хранилось всего на нескольких объектах на западе Сирии. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила со ссылкой на источник в американской разведке, что Сирийские военные перевезли ядовитые вещества и сопутствующее химоружию снаряжение минимум на 50 объектов в Сирии, чтобы разведке США было трудно вычислить их месторасположение. Перевоз химоружия был замечен на прошлой неделе, когда президент США Барак Обама готовился нанести удар по Сирии в ответ на применение, как считают США, химического оружия под Дамаском 21 августа. Транспортировка ядовитых веществ на десятки объектов по стране осложняет планировавшиеся США ограниченные боевые действия против сирийских войск. Кроме этого, факт перевозки предполагаемого химоружия может осложнить воплощение плана по передаче химоружия Асада под международный контроль, отмечает издание.