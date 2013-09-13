Президент Франции намерен помирить Израиль и Палестину

Поездка станет первым визитом Олланда в эти страны с момента его избрания на пост главы государства в мае 2012 года, пишет РИА Новости.

В конце сентября с рабочим визитом в Израиль и Палестину посетил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Целью была встреча с президентами и поддержка возобновившихся недавно переговоров.

В ночь на 21 августа в обстановке полной секретности завершился третий раунд диалога, который ведут делегации Израиля и Палестины во главе с министром юстиции Израиля Ципи Ливни и палестинским функционером Саибом Орейкатом.

О перезапуске диалога, прерванного в 2010 году, израильтяне и палестинцы объявили в конце июля в Вашингтоне.

Двумя неделями позже, 14 августа в Иерусалиме, был дан старт переговорам "по существу" — практической работе над проблемами постоянных границ, беженцев, Иерусалима, составляющими основу 65-летнего конфликта.