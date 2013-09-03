Швеция готова приютить всех беженцев из Сирии

Согласно этим данным, статус резидента смогут получить все сирийцы, получившие право на временное пребывание в стране по гуманитарным соображениям, сообщает The Local.

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Ранее лишь половина сирийцев, обращавшихся к Швеции за убежищем, получали право на постоянное проживание. Прочим выдавали документы на три года, пишет Лента.ру.

Оценивать необходимость предоставления гуманитарного убежища тому или иному человеку будет государственное бюро по миграции. Поскольку ситуация в Сирии ухудшается, ведомство пришло к мнению, что ситуация в области безопасности там будет оставаться тяжелой неопределенно долгое время.

Благодаря этому решению около восьми тысяч сирийцев получат право стать жителями Швеции и перевезти туда свои семьи.

Согласно последним данным ООН, от гражданской войны в Сирии в другие страны бежали уже более двух миллионов человек, сообщает CNN. Население Швеции составляет менее 10 миллионов человек.