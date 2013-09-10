В Бразилии массажист спас команду от гола (видео)
16:35, 10 сентября 2013Мир
11033 0
В Бразилии массажист футбольной команды не удержался и стал в ворота, помогая своим игрокам избежать гола на последних минутах игры.
Массажист спас свою команду от гола
Об этом сообщает ТСН.
Курьез произошел в игре четвертой бразильской лиги. Массажист, увидев, что гол неизбежен, заменил в воротах голкипера и дважды подряд отбил удар в упор.
Профессиональный вратарь гордился бы таким подвигом, но он был вынужден бежать с поля, чтобы соперники не причинили ему вреда. Ведь по итогам игры они "вылетели" из соревнования, впрочем возможно, что после жалобы результат матча аннулируют.
.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter