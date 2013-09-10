В Бразилии массажист спас команду от гола (видео)

16:35, 10 сентября 2013
Мир
11033 0

В Бразилии массажист футбольной команды не удержался и стал в ворота, помогая своим игрокам избежать гола на последних минутах игры.

футбол

Об этом сообщает ТСН.

Курьез произошел в игре четвертой бразильской лиги. Массажист, увидев, что гол неизбежен, заменил в воротах голкипера и дважды подряд отбил удар в упор.

Профессиональный вратарь гордился бы таким подвигом, но он был вынужден бежать с поля, чтобы соперники не причинили ему вреда. Ведь по итогам игры они "вылетели" из соревнования, впрочем возможно, что после жалобы результат матча аннулируют.

.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter