В Бразилии массажист спас команду от гола (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Курьез произошел в игре четвертой бразильской лиги. Массажист, увидев, что гол неизбежен, заменил в воротах голкипера и дважды подряд отбил удар в упор.

Профессиональный вратарь гордился бы таким подвигом, но он был вынужден бежать с поля, чтобы соперники не причинили ему вреда. Ведь по итогам игры они "вылетели" из соревнования, впрочем возможно, что после жалобы результат матча аннулируют.

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