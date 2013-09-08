МИД Франции: Париж и Вашингтон нуждаются в поддержке ЕС по вопросу Сирии

Такое заявление сделал 8 сентябяря глава французского Министерства иностранных дел Лоран Фабиус, передает телеканал France3.

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"Мы не просим у стран ЕС материальной или военной поддержки. Большинство из них не в состоянии их предоставить. Сейчас речь идет о поддержке политической", - заявил Л.Фабиус, передает РБК.

Ранее в ходе встречи в Вильнюсе министры иностранных дел стран ЕС призвали "дать решительный и сильный" ответ тем, кто совершил химическую атаку под Дамаском 21 августа 2013г. В то же время они призвали воздержаться от начала военных действий до публикации отчета комиссии ООН.

Ситуация в арабской республике обострилась после сообщения 21 августа о возможном применении нервнопаралитического газа в пригородах Дамаска силами президента Башара Асада. После США заявили о возможной военной операции в Сирии. Белый дом, ссылаясь на данные американской разведки, утверждает, что за химической атакой стоят именно правительственные войска. Президент США Барак Обама внес в конгресс проект резолюции, разрешающий удар по арабской республике. Ожидается, что решение по нему может быть принято уже 11 сентября 2013г.