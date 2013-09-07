Арабские страны Персидского залива поддержали вмешательство Запада в войну в Сирии

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обвинил сирийский режим в применении химического оружия против собственного народа и заявил о поддержке "международных сдерживающих мер"против правительства Сирии, говорится в заявлении генерального секретаря этой организации Абдель Латыфа аз-Зияни.

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"Сирийский режим несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Сирии, так как он отверг все инициативы, в том числе арабские, по урегулированию в этой стране, продолжает убивать и разрушать, в том числе, применяя запрещенное химическое оружие, жертвами которого стали сотни человек", - говорится в документе, сообщает РИА Новости.

По словам аз-Зияни, арабские монархии Персидского залива поддерживают "международные меры, которые принимаются для сдерживания сирийского режима", не уточняя о каких именно мерах идет речь. При этом они призывают международное сообщество "немедленно вмешаться и спасти сирийский народ от произвола режима".

Заявление ССАГПЗ прозвучало на фоне возможной военной операции США и их союзников против Сирии. Операция, которую планируют провести в обход Совбеза ООН, по заявлению США, должна стать наказанием сирийскому режиму за применение химического оружия против населения. По мнению Вашингтона, сирийские правительственные силы применили химоружие 21 августа в пригороде Дамаска. Сирийская сторона эту информацию категорически отрицает.

С самого начала конфликта в Сирии в 2011 году ряд стран Персидского залива открыто поддерживают сирийскую оппозицию, в том числе вооруженные группировки, которые противостоят правительственным войскам.

Созданный в 1981 году ССАГПЗ объединяет шесть монархий Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.