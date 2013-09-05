МАГАТЭ по просьбе России оценивает ядерные риски удара по Сирии

"Я могу подтвердить, что МАГАТЭ получило официальный запрос Российской Федерации. Агентство рассматривает поставленные вопросы", — сообщила РИА Новости официальный представитель МАГАТЭ Джил Тюдор.

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Ранее постпред России при международных организациях в Вене Владимир Воронков сообщил, что направил официальный запрос гендиректору МАГАТЭ Юкия Амано с просьбой проанализировать ядерные риски в случае удара США по Сирии. Соответствующие письма также были направлены постпредам стран МАГАТЭ.

По словам представителей МИД РФ, Россия озабочена рисками, связанными с возможным намеренным или ненамеренным попаданием заряда по находящемуся вблизи Дамаска миниатюрному реактору-источнику нейтронов (МРИН), что может повлечь за собой заражение прилегающей территории обогащенным ураном и несет опасность с точки зрения распространения ядерной технологии.

Дипломатические источники в Вене сообщают, что вопрос об анализе ядерных рисков будет поставлен в выступлении российского представителя на открывающейся в понедельник сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ситуация в Сирии обострилась после 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН. Накануне комитет сената США по международным делам принял резолюцию, которая санкционирует проведение военной операции в Сирии. Голосование конгресса по этому документу состоится 9 сентября.

Интервенцию против Сирии без мандата Совета Безопасности ООН поддерживают семь стран Евросоюза. Это Франция, Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр.

Общую позицию ЕС предстоит выработать главам МИД 28 стран Союза на неформальной встрече в Вильнюсе 6-7 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает согласия Москвы на военную операцию в Сирии, если вина Дамаска в применении химоружия будет доказана, но лишь с санкции СБ ООН.