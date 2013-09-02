США шпионили за двумя президентами - данные Сноудена

Обвинение озвучил журналист Гленн Гринвальд в программе на TV Globo в воскресенье.

Данные об этом господин Гринвальд получил от Эдварда Сноудена, сообщает BBС Украина.

По его словам, АНБ также имела доступ к сообщениям от Мексики.

Обозреватель британской газеты Guardian заявил новостной программе Fantastico на TV Globo, что секретные документы, полученные им от Эдварда Сноудена показывают, как американские спецслужбы отслеживали сообщения между помощниками президента Бразилии Дилма Руссефф.

"Атака на суверенитет"

Министр юстиции Бразилии Жозе Эдуардо Кардозо заявил, что "если эти факты подтвердятся, это будет неприемлемо и может быть названо посягательством на суверенитет нашей страны" .

Господин Гринвальд заявил, что АНБ, в частности, использовала программу, которая дала ей доступ ко всем интернет-страницам, которые посещала президент Руссефф.

Кроме того, АНБ обвиняют в отслеживании коммуникаций президента Мексики Энрике Пенья Ньето еще до избрания на должность.

Господин Гринвальд заявил, что документ, датированный июнем 2012 года, доказывает, что спецслужбы имеют доступ к электронной переписке господина Пенья Ньето.

Представитель министра иностранных дел Мексики сообщил агентству France Presse, что он знает об обвинениях, озвученных господином Гринвальдом, однако отказался их комментировать .

Документы, которые предоставили основания для выдвижения таких обвинений, предоставил Гринвальд бывший аналитик американской разведки Эдвард Сноуден, которому после утечки секретной информации в американских и британских СМИ предоставила временное убежище Россия.

Господин Гринвальд был первым журналистом, который обнародовал секретные документы Сноудена 6 июня этого года. С тех пор он стал автором ряда статей о шпионаже, который осуществляет власть США и Великобритании.

Широкую огласку получило Девятичасовое задержание в лондонском аэропорту Хитроу партнера господина Гринвальд Дэвида Миранды.

Глен Гринвальд назвал действия британских властей "запугиванием" и такими, что "четко имели целью напугать тех из нас, кто сообщал о британских и американских разведках" .

Британская власть, в свою очередь, заявила, что полиция может принимать надлежащие меры, если она считает, что у кого-то есть "очень чувствительная похищенная информация".