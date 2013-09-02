Египетская полиция заподозрила аиста в шпионаже

Об этом сообщил египетский новостной сайт Ahram Оnline.

Подозрительного аиста заметил рыбак, удивший рыбу на Ниле в провинции Кена на юге Египта. На глаза мужчине попалась группа из пяти птиц. Он обратил внимание на то, что к одной из них прикреплен некий прибор. Рыбак заподозрил, что иностранная разведка с помощью птицы ведет сбор информации. Он поймал аиста и сдал его полиции, передает NewsRu.co.il.

Прибор на поверку оказался одним из датчиков, которые французские ученые используют для слежения за миграцией перелетных птиц.

Египтяне не зря относятся к птицам с подозрением. В январе в Кальюбии был пойман и передан в полицию почтовый голубь, к лапкам которого были привязаны письмо и микропленка. А в 2010 году в СМИ появились сообщения о том, что израильтяне подослали к берегам Синайского полуострова "управляемых акул".