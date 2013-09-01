Уровень радиации на Фукусиме-1 вырос в 18 раз за девять дней

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters, об этом объявил в воскресенье, 1 сентября, оператор электростанции — Tokyo Electric Power Co (Tepco).

Проведенный в субботу замер показал, что радиация в одном из водных резервуаров АЭС составляет 1800 миллизивертов в час: это означает, что находящийся рядом с зараженной водой человек скончался бы в течение четырех часов. Замер, проведенный в том же резервуаре 22 августа, дал результат 100 миллизивертов в час.

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Также в августе из-за очередной утечки зараженной воды уровень радиационной опасности на «Фукусиме» повысили с первой до третьей степени по международной шкале INES. Позднее Международное агентство по атомной энергии раскритиковало японскую сторону за этот шаг: в МАГАТЭ сочли, что он вводит общественность в заблуждение, заставляя переоценивать реальный уровень опасности.