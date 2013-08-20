В США на базе ВМС произошел взрыв, 8 пострадавших

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз ВМС США.

В результате взрыва в ремонтном доке, который произошел в 9 утра по местному времени (4 вечера по Киеву) 20 августа, пострадали восемь военнослужащих. Один из них был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. Имена пострадавших не сообщаются.

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Взрыв произошел во время проведения ремонта служебного катера. Склады боеприпасов, как сообщается, в результате взрыва не пострадали. Работа арсенала в настоящее время продолжается в обычном режиме. Причины взрыва выясняются.

Арсенал «Ирл» построили в заливе Сэнди-Хук во время Второй мировой войны. База, на которой работают до полутора тысяч человек, располагается на территории в 40 квадратных километров.