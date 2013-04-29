МИД проверяет, были ли украинцы на затонувшем у берегов Греции сухогруза

11:16, 29 апреля 2013
Мир
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Министерство иностранных дел Украины проверяет, были ли украинцы среди членов экипажа затонувшего у побережья Греции сухогруза.

Фото с сайта ura-inform.com

«МИД проверяет, были ли среди моряков граждане Украины»,- сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.
Как сообщал УНИАН, в Греции сегодня столкнулись два торговых судна, одно из них затонуло. Инцидент произошел в 75 морских милях (139 км) от греческого острова Сапиенца. 10 членов экипажа затонувшего сухогруза считаются пропавшими без вести.

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