МИД проверяет, были ли украинцы на затонувшем у берегов Греции сухогруза

«МИД проверяет, были ли среди моряков граждане Украины»,- сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, в Греции сегодня столкнулись два торговых судна, одно из них затонуло. Инцидент произошел в 75 морских милях (139 км) от греческого острова Сапиенца. 10 членов экипажа затонувшего сухогруза считаются пропавшими без вести.