В России теплоход столкнулся с баржей: 4 погибших, 35 пострадавших

Количество пострадавших при столкновении теплохода и баржи на Иртыше в Омской области выросло до 35, четверо погибли, сообщилиРИА Новости в МЧС РФ.

"По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского теплохода и баржи пострадали 39 человек, в том числе 4 погибли", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие эвакуированы на берег, их доставляют в медицинские учреждения Омска.

Как уточняет ведомство, "в 13.55 от очевидца поступило сообщение о столкновении пассажирского теплохода "Полесье-8" с грузовой баржей". Теплоход получил пробоину при столкновении.