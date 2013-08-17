В России теплоход столкнулся с баржей: 4 погибших, 35 пострадавших
11:42, 17 августа 2013Мир
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Четыре человека погибли и 35 пострадали при столкновении баржи и пассажирского теплохода в Омской области России.
Теплоход «Полесье-8» столкнулся с баржей /
Фото с сайта ОАО «Омский речной порт»
Фото с сайта ОАО «Омский речной порт»
Количество пострадавших при столкновении теплохода и баржи на Иртыше в Омской области выросло до 35, четверо погибли, сообщилиРИА Новости в МЧС РФ.
"По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского теплохода и баржи пострадали 39 человек, в том числе 4 погибли", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие эвакуированы на берег, их доставляют в медицинские учреждения Омска.
Как уточняет ведомство, "в 13.55 от очевидца поступило сообщение о столкновении пассажирского теплохода "Полесье-8" с грузовой баржей". Теплоход получил пробоину при столкновении.
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