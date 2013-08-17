США готовы к тому, что президентом может стать женщина

"Да, я думаю, что страна к этому готова. Вопрос в том, кто лучший кандидат на эту роль", - рассказала первая леди в интервью Parade.

Супруга президента США не стала комментировать возможную кандидатуру Хиллари Клинтон, которая до сих пор не сообщила, будет ли баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Сама Мишель Обама отметила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на высший пост.

Бывшая первая леди и госсекретарь Хиллари Клинтон считается фаворитом президентской гонки 2016 года и находится на пике популярности среди избирателей-демократов. Она уже продемонстрировала данные публичного политика в 2008 году, лишь в ходе упорной борьбы уступив на праймериз нынешнему президенту Бараку Обаме, замечает РИА «Новости».