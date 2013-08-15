Лондон и Париж требуют собрать Совбез ООН из-за ситуации в Египте

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета в августе, постоянному представителю Аргентины при ООН Марии Кристине Персеваль", - сообщил ИТАР-ТАСС источник в штаб-квартире ООН.

По его словам, уже в ближайшие часы может пройти встреча СБ в формате закрытого совещания.

В среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил насилие в Египте, подчеркнув, что оно "не является ответом на вызовы, с которыми столкнулся Египет".

Как сообщал УНИАН, вчера ,15 августа, Кабинет министров Египта издал указ о введении во всех провинциях страны комендантского часа, который будет действовать с 19.00 и до 6 утра.

К таким мерам правительство прибегло после кровопролитных попыток разогнать протесты в Каире. По последним данным, вследствии обострения ситуации в Египте погибло уже более 500 человек.

Сегодня Президент США Барак Обама заявил об отмене совместных военных учений в Египте и осудил насилие в стране.