Минобороны Индии: несколько моряков погибли при пожаре на подлодке

Пожар на подводной лодке "Синдуракшак", затонувшей в индийском порту Мумбаи, унес жизни нескольких моряков ВМС Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я сожалею о моряках, отдавших жизни на службе стране", - заявил министр обороны страны Аракапарамбил Энтони. При этом он не уточнил число жертв аварии.

В ночь на среду на борту подлодки российского производства "Синдуракшак", пришвартованной в порту Мумбаи, произошел взрыв, после чего начался пожар. Несколько человек спаслись от огня, спрыгнув в воду, некоторые из них были доставлены в больницу. Субмарина затонула, на поверхности остается лишь небольшая ее часть, сообщают местные СМИ.