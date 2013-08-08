Украинских саперов в Афганистане разместят близ границы с Ираном

Это предусмотрено Техническим соглашением, которое в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали от имени министров обороны двух стран военный представитель Миссии Украины при НАТО Анатолий Петренко и военный представитель Италии при НАТО/ЕС Жан Марко Кьярини, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

Согласно достигнутым договоренностям, украинский национальный персонал будет выполнять задачи в составе итальянского контингента в рамках МССБ на территории провинции Герат в Афганистане.

Как отмечается в сообщении, с инициативой пригласить украинских военных специалистов для совместного выполнения задач в провинции Герат выступила Италия (которая является ведущей страной в Региональном командовании “Запад” МССБ), учитывая опыт украинских специалистов в сфере разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

На протяжении последних семи лет украинские военные медики, штабные офицеры, специалисты по вопросам гражданско-военного сотрудничества и саперы выполняли задачи в составе литовской группы по реконструкции провинции Гор в рамках МССБ в Афганистане.