В Молдове откажутся от советских паспортов
Правительство Молдовы инициировало программу по замене советских паспортов на новые удостоверения личности.
"После ее завершения в сентябре 2014 года участие в выборах с устаревшими документами станет невозможным", - заявил министр информационных технологий и связи Павел Филип.
По его словам, как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас в стране насчитывается около 220 тысяч обладателей документов советского образца.
По инициативе Либеральной партии отказаться от них планировалось еще в прошлом году, однако обладатели таких документов - в большинстве своем пожилые люди - не спешили расставаться с ними.
Против этого решения выступила также оппозиционная партия коммунистов, лидеры которой обвинили власти в "лишении права голоса" электората оппозиции.
"На этот раз правительство решило максимально упростить процедуру замены и сделать ее бесплатной, гражданам не придется обходить различные учреждения", - сообщил министр.
Молдова остается единственной из бывших советских республик, где еще действуют паспорта старого образца. Ими можно пользоваться внутри страны.