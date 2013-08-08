В Молдове откажутся от советских паспортов

"После ее завершения в сентябре 2014 года участие в выборах с устаревшими документами станет невозможным", - заявил министр информационных технологий и связи Павел Филип.

По его словам, как сообщает ИТАР-ТАСС, сейчас в стране насчитывается около 220 тысяч обладателей документов советского образца.

По инициативе Либеральной партии отказаться от них планировалось еще в прошлом году, однако обладатели таких документов - в большинстве своем пожилые люди - не спешили расставаться с ними.

Против этого решения выступила также оппозиционная партия коммунистов, лидеры которой обвинили власти в "лишении права голоса" электората оппозиции.

"На этот раз правительство решило максимально упростить процедуру замены и сделать ее бесплатной, гражданам не придется обходить различные учреждения", - сообщил министр.

Молдова остается единственной из бывших советских республик, где еще действуют паспорта старого образца. Ими можно пользоваться внутри страны.