На Афоне произошли столкновения монахов с греческим спецназом

12:49, 29 июля 2013
Мир
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Столкновения спецназа полиции Греции и мятежных монахов произошли в понедельник утром в монастыре Эсфигмен на Афоне.

Монастырь Эсфигмен на Афоне

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.

По решению суда Халкидики, по меньшей мере 20 монахов обязаны покинуть монастырь и передать его монахам "нового братства", созданного в 2005 году при поддержке церковных властей Афона, лояльного Константинополю. Между тем, монахи "старого братства", которое уже почти полвека противостоит Вселенскому патриарху, решительно заявили, что не оставят монастырь.

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Полиция пыталась выломать ворота в монастырь, монахи бросали в полицейских горящую паклю. Легкие ранения получил один из монахов. Полицейские приостановили операцию, в ближайшие часы ожидается прибытие прокурора.

Как отмечает агентство, "новое братство" заявляет, что должно восстанавливать монастырь и уже получило почти полмиллиона евро в рамках национальной стратегической программы, но не может начать работы, пока не выселят "старое братство".

Справка. Монастырь Эсфигмен один из старейших на Афоне, он был построен в V веке, в нем хранится множество мощей и реликвий, библиотека насчитывает почти 400 старинных рукописей и 8 тысяч книг. Несколько десятков монахов уже много лет живут в нем на осадном положении из-за конфликта с Константинопольским патриархом, начавшемся в 1965 году. Поводом стала встреча Константинопольского патриарха Афинагора с папой Римским Павлом Шестым и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество патриарха от православной веры.

Девятнадцать афонских монастырей и назначенная церковными властями "легальная" община Эсфигмена постановили, что монахи обители являются раскольниками. В 2009 году суд приговорил 14 монахов и игумена Мефодия к году тюрьмы условно за нарушение общественного спокойствия и отказ выполнить решения церковных и светских властей и покинуть монастырь, принадлежащий монашеской республике.

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