На Афоне произошли столкновения монахов с греческим спецназом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.

По решению суда Халкидики, по меньшей мере 20 монахов обязаны покинуть монастырь и передать его монахам "нового братства", созданного в 2005 году при поддержке церковных властей Афона, лояльного Константинополю. Между тем, монахи "старого братства", которое уже почти полвека противостоит Вселенскому патриарху, решительно заявили, что не оставят монастырь.

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Полиция пыталась выломать ворота в монастырь, монахи бросали в полицейских горящую паклю. Легкие ранения получил один из монахов. Полицейские приостановили операцию, в ближайшие часы ожидается прибытие прокурора.

Как отмечает агентство, "новое братство" заявляет, что должно восстанавливать монастырь и уже получило почти полмиллиона евро в рамках национальной стратегической программы, но не может начать работы, пока не выселят "старое братство".

Справка. Монастырь Эсфигмен один из старейших на Афоне, он был построен в V веке, в нем хранится множество мощей и реликвий, библиотека насчитывает почти 400 старинных рукописей и 8 тысяч книг. Несколько десятков монахов уже много лет живут в нем на осадном положении из-за конфликта с Константинопольским патриархом, начавшемся в 1965 году. Поводом стала встреча Константинопольского патриарха Афинагора с папой Римским Павлом Шестым и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество патриарха от православной веры.

Девятнадцать афонских монастырей и назначенная церковными властями "легальная" община Эсфигмена постановили, что монахи обители являются раскольниками. В 2009 году суд приговорил 14 монахов и игумена Мефодия к году тюрьмы условно за нарушение общественного спокойствия и отказ выполнить решения церковных и светских властей и покинуть монастырь, принадлежащий монашеской республике.