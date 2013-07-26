Экс-президента Египта Мурси перевезли в тюрьму под Каиром

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на портал "Аль-Яум ас-Сабиа", экс-глава государства был помещен в камеру вслед за тем, как генпрокуратура распорядилась ранее арестовать его на 15 суток по обвинению сразу по нескольким статьям.

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В частности, Мурси инкриминируется шпионаж и госизмена, побег из тюрьмы в дни массовых антиправительственных выступлений в начале 2011 года, а также сотрудничество с палестинским движением ХАМАС и подстрекательство к убийству демонстрантов. Согласно информации агентства МЕНА, он уже допрошен по ряду эпизодов.