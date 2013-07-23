Сирийские боевики используют около 200 курдов как живой щит - МИД РФ

Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"В последние дни произошло резкое обострение обстановки на восточном участке сирийско-турецкой границы вокруг населенных преимущественно курдами сирийских городов Рас Аль-Айн и Телль-Абъяд", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России, размещенном во вторник на сайте министерства. По данным МИД, экстремисты "продолжают удерживать около 200 мирных жителей, используя их в качестве "живого щита".

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"В Москве самым решительным образом осуждают зверства террористического интернационала на северо-востоке Сирии, бесчинства и издевательства, чинимые экстремистами над мирным курдским населением, никак не вовлеченным в продолжающийся в Сирии военно-политический конфликт", - отмечается в сообщении.

Арабские СМИ ранее сообщали, что вооруженные столкновения в сирийском городе Рас Аль-Айн на границе с Турцией между курдскими ополченцами и боевиками радикальных исламистских групп привели к гибели 29 человек.