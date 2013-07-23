Сирийские боевики используют около 200 курдов как живой щит - МИД РФ
Экстремисты на северо-востоке Сирии удерживают около 200 мирных жителей из числа курдского населения, Москва решительно осуждает такие действия.
Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
"В последние дни произошло резкое обострение обстановки на восточном участке сирийско-турецкой границы вокруг населенных преимущественно курдами сирийских городов Рас Аль-Айн и Телль-Абъяд", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России, размещенном во вторник на сайте министерства. По данным МИД, экстремисты "продолжают удерживать около 200 мирных жителей, используя их в качестве "живого щита".
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"В Москве самым решительным образом осуждают зверства террористического интернационала на северо-востоке Сирии, бесчинства и издевательства, чинимые экстремистами над мирным курдским населением, никак не вовлеченным в продолжающийся в Сирии военно-политический конфликт", - отмечается в сообщении.
Арабские СМИ ранее сообщали, что вооруженные столкновения в сирийском городе Рас Аль-Айн на границе с Турцией между курдскими ополченцами и боевиками радикальных исламистских групп привели к гибели 29 человек.