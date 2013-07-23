В России ввели новый вид наказания для футбольных хулиганов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый вид наказания для особо злостных болельщиков-нарушителей - административный запрет на посещение матчей сроком до 7 лет.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации во вторник, сообщает РИА Новости. По теме: Президент московского ЦСКА назвал ультрас Динамо Киев «националистами без мозгов» Также закон предусматривает штрафы для болельщиков-нарушителей до 15 тысяч рублей.

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