В России ввели новый вид наказания для футбольных хулиганов
17:28, 23 июля 2013Мир
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый вид наказания для особо злостных болельщиков-нарушителей - административный запрет на посещение матчей сроком до 7 лет.
В России болельщикам-нарушителям запретят ходить на матчи
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации во вторник, сообщает РИА Новости.
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Также закон предусматривает штрафы для болельщиков-нарушителей до 15 тысяч рублей.
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