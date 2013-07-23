СМИ: Навальный успел «побыть» и Лениным, и Манделой

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный останется силой, с которой нужно считаться, даже если его заключат в тюрьму, пишет Foreign Policy. Как считает издание, перед вынесением вердикта 18 июля президент РФ Владимир Путин столкнулся с дилеммой: отправить харизматичного и опасного оппозиционера в тюрьму или отпустить его на свободу.

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В первом случае возник бы риск «превращения» Навального в Нельсона Манделу, во втором — во Владимира Ильича Ленина, высказывается мнение в статье. В результате, считает издание, Кремлю удалось сделать и то, и другое: оппозиционер «на день стал Мадибой» (самое известное прозвище Манделы), когда его приговорили к пяти годам тюрьмы, а утром 20 июля освобожденный из-под ареста Навальный прибыл на поезде в Москву, «как Ленин».

Тем не менее, FP считает, что шансы Навального на победу в выборах мэра Москвы невелики.

Кроме того, FP пишет о том, что перед Кремлем вновь возникла дилемма. Если Навального оставят в покое, то он усилит свои позиции как оппозиционный лидер благодаря участию в выборах мэра Москвы, а если его бросят в тюрьму, то это может привести еще к большим протестам, предполагает издание. Не исключено, что окончательное решение по Навальному еще не принято, добавляется в статье.

Газета.ру