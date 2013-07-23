Сербский олигарх выйдет на свободу под невиданный залог

Эта сумма является рекордной, когда-либо затребованной сербским правосудием для освобождения под залог. До сих пор рекордсменом по этому показателю оставался бывший руководитель Футбольного союза Сербии Звездан Терзич, обвиняемый в незаконном присвоении средств от трансферов игроков, для которого был установлен залог в один миллион евро.

Ожидается, что 68-летний Мирослав Мишкович, состояние которого по разным оценкам превышает миллиард евро, выйдет из центральной белградской тюрьмы во вторник. По официальному сообщению его ведущей компании Delta Holding, необходимые 12 миллионов евро в понедельник были перечислены на банковский счет суда.

На период освобождения под залог у олигарха будет изъят загранпаспорт, а в первый рабочий день каждого месяца он должен будет отмечаться в одном из полицейских участков Белграда, передает РИА Новости.

После длившегося шесть месяцев расследования в мае сербская прокуратура выдвинула обвинения против Мирослава Мишковича, его сына Марко и еще девяти человек в махинациях с приватизацией сербских автодорожных предприятий. По данным прокуратуры, в результате незаконного присвоения финансовых средств и имущества предприятий в период с 2005 по 2010 год этим компаниям был нанесен ущерб в 16,9 миллиарда динаров (150 миллионов евро), а сербскому бюджету - 472 миллиона динаров (4,2 миллиона евро).

Почти все обвиняемые имеют возможность защищаться со свободы. После выпуска под залог Мирослава Мишковича единственным находящимся под арестом по этому делу останется сербский бизнесмен, владелец Nibens Group Мило Джурашкович.