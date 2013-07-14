В Турции произошли масштабные столкновения демонстрантов с полицией

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В Стамбуле около тысячи протестующих пытались выйти на площадь Таксим, однако были остановлены в районе бульвара Истикляль. Как уточняет Deutsche Welle, на подходах к площади Таксим демонстрантов и сопровождавших их журналистов атаковали люди с деревянными дубинками в руках - предположительно, сторонники премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Франс Пресс»,

В Анкаре, по сообщениям турецких блогеров, около 100 человек получили ранения в результате действий полиции в парке Кюгюль. Основные действия в турецкой столице, по данным РИА Новости, разворачивались на проспекте Кеннеди и улице Дикмен. Около тысячи протестующих выстроили там баррикады из строительного мусора, однако после полуночи они были разрушены полицейской техникой.

По некоторым данным, очередной виток протестной активности связан с тем, что турецкая полиция начала аресты организаторов оппозиционных акций.

Акции протеста против правительства Эрдогана начались в Турции в конце мая 2013 года. Оппозиция обвиняет премьер-министра в авторитаризме и навязывании исламской идеологии. Эрдоган назвал манифестантов «террористами, мародерами, бездельниками и пьяницами». На разгон демонстраций были брошены полицейский спецназ и жандармерия.