Американский сенатор призвал Обаму «жестче вести себя с Россией»

«Пришло время вести себя более жестко с Россией. Для США наступило время высказать свое мнение в связи с нарушением прав человека, приговорами, а также деятельностью этого автократа, полковника КГБ, который продолжает угнетать народ России», — заявил Маккейн в интервью телеканалу CNN.

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По мнению сенатора, подобное ужесточение подхода к России должно включать в себя расширение «списка Магнитского», - отмечает Росбалт.

Ситуация с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который, как полагают, находится в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» в Москве, также должна повлиять на отношения с Москвой. «Сейчас же мы никак не реагируем», — резюмировал Маккейн.

Ранее МИД России заявлял, что меры, подобные «списку Магнитского», со стороны США будут получать «жесткий ответ». Представитель внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич отмечал, что «война черных списков — заведомо тупиковый путь» в отношениях.