Премьер Израиля обещает референдум по итогам переговоров с Палестиной

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал вынести на всенародный референдум результаты мирного диалога с палестинцами, если таковые будут достигнуты. Об этом сообщает РИА Новости.

Два дня назад госсекретарь США Джон Керри, взявший на себя миссию посредника, объявил о принципиальной готовности обеих конфликтующих сторон вернуться за стол переговоров после трех лет перерыва. Ожидается, что в ближайшее время израильская и палестинская делегации встретятся в Вашингтоне, чтобы устранить последние препятствия для перезапуска мирного процесса.

"Прежде всего, если он (результат на мирных переговорах) будет достигнут, мы вынесем его на референдум. Считаю это необходимым. Не думаю, что подобные решения... могут приниматься той или иной коалицией. Нужно позволить народу решать", - сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

Сами переговоры он рассчитывает вести без лишней публичности. "Это будут непростой диалог, но мы вступаем в него со всей прямотой, искренностью и надеждой на то, что процесс получится ответственным, серьезным, субстантивным и, по крайней мере, на ранних этапах непубличным. Это повысит шансы на результат", - добавил Нетаньяху.

Он стоит во главе партии "Ликуд"и правящей коалиции, в которых доминируют представители правого лагеря, выступающие за сохранение израильского присутствия на занятых территориях и оспаривающие целесообразность создания независимого палестинского государства.