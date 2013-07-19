Путин подтвердил свой визит в Киев

Об этом заявил секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, такой визит планируется", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах президента России.

Как известно, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с чем в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всей Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия Второй.

Ранее в СМИ появлялась информация о намерениях Путина и патриарха Кирилла посетить Украину в день Крещения Киевской Руси, однако она была неподтвержденной.