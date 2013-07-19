Путин подтвердил свой визит в Киев
23:23, 19 июля 2013Мир
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Президент России Владимир Путин планирует посетить Киев по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.
Об этом заявил секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, такой визит планируется", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах президента России.
Как известно, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с чем в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всей Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия Второй.
Ранее в СМИ появлялась информация о намерениях Путина и патриарха Кирилла посетить Украину в день Крещения Киевской Руси, однако она была неподтвержденной.
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