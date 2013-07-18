Гондурас потребовал от США объяснений в связи со шпионским скандалом
Президент Гондураса Порфирио Лобо заявил, что его правительство потребовало от властей США официальных объяснений.
"Никому не понравится, когда на его территории ведется шпионская деятельность любого типа", - отметил Лобо. По его словам, сейчас он ожидает ответа от Вашингтона на свой запрос. Лобо подчеркнул, что с осуждением слежки за латиноамериканскими странами выступили многие государства, от Мексики до Аргентины, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В начале июня беглый экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден разгласил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.
Бразильская газета O Globo в свою очередь сообщила, что шпионская сеть США была развернута на всей территории Латинской Америки, и предметом шпионажа были не только военные, но и коммерческие тайны.