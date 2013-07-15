Президент Литвы назвала позором страны осужденного вице-спикера Сейма
21:52, 15 июля 2013Мир
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Присутствие в руководстве Сейма Литвы осужденного за финансовые махинации руководителя Партии труда Витаутаса Гапшиса позорит и его партию, и всю страну.
Грибаускайте недоумевает от вице-спекерства Гапшиса
Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник вечером.
"Избрав в руководство Сейма обвиняемое в тяжком преступлении лицо, социал-демократы взяли на себя ответственность за честь партии и государства. Мирясь после решения суда с присутствием в руководстве Сейма судимого лица, правящая коалиция компрометирует себя и позорит государство", - передает позицию президента Delfi.lt.
Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Литве принял решение, согласно которому лидер Партии труда Виктор Успаских, вице-председатель Сейма от этой же партии Витаутас Гапшис и депутат парламента Виталия Вонжутайте признаны виновными в финансовых махинациях.
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