СМИ: Венгрия хочет избавиться от офиса МВФ в Будапеште
Власти Венгрии намеренны как можно скорее отдать МВФ одолженные у него деньги и заявляют, что после этого хотели бы закрытия офиса организации в Будапеште.
Правительство венгерского премьера Виктора Орбана хочет получить полный контроль над экономикой страны, который бы сделал невозможным "постороннее вмешательство", сообщает Euronews.
Глава венгерского центробанка официальным письмом сообщил МВФ о намерении погасить задолженность страны перед кредитором. Речь идет о полученных во время накала экономического кризиса 2008 года от ЕС и МВФ 20 млрд евро.
Главный банкир также неожиданно заявил, что после погашения задолженности исчезнет и потребность размещения офиса МВФ в Будапеште.
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Правительство Орбана надеется вернуть кредит до конца этого года, который будет последним перед очередными выборами в Венгрии, на которых нынешняя власть надеется переизбраться.