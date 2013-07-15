СМИ: Венгрия хочет избавиться от офиса МВФ в Будапеште

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана хочет получить полный контроль над экономикой страны, который бы сделал невозможным "постороннее вмешательство", сообщает Euronews.

Глава венгерского центробанка официальным письмом сообщил МВФ о намерении погасить задолженность страны перед кредитором. Речь идет о полученных во время накала экономического кризиса 2008 года от ЕС и МВФ 20 млрд евро.

Главный банкир также неожиданно заявил, что после погашения задолженности исчезнет и потребность размещения офиса МВФ в Будапеште.

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Правительство Орбана надеется вернуть кредит до конца этого года, который будет последним перед очередными выборами в Венгрии, на которых нынешняя власть надеется переизбраться.