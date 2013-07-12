Во Франции поезд сошел с рельсов, есть погибшие (фото)

Жертвами крушения стали по меньшей мере восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на представителей местных властей сообщил о многочисленных жертвах.

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На место аварии прибыли спасательные службы. Другие подробности пока не сообщаются.

Железнодорожное сообщение между Аустерлицким вокзалом и местом крушения поезда частично нарушено.