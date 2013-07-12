Во Франции поезд сошел с рельсов, есть погибшие (фото)
19:37, 12 июля 2013Мир
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По предварительным данным, в департаменте Эсон во Франции поезд, двигавшийся на большой скорости, врезался в платформу, повредив навес и ограждения на ней. Одна из частей состава опрокинулась на бок.
Крушение поезда / Фото: tgorguet, Instagram
Жертвами крушения стали по меньшей мере восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Крушение поезда / Фото: tgorguet, Instagram
Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на представителей местных властей сообщил о многочисленных жертвах.
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На место аварии прибыли спасательные службы. Другие подробности пока не сообщаются.
Железнодорожное сообщение между Аустерлицким вокзалом и местом крушения поезда частично нарушено.
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